В Госдуме поддержали создание нового российского лоукостера

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев поддержал идею создания нового российского лоукостера. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы поддерживаем создание нового российского лоукостера и, более того, считаем, что таких бюджетных авиакомпаний в России должно быть больше: не менее трех-четырех. И экономических средств для реализации этой идеи достаточно. Хоть и работают они в итоге без прибыли, но и убыточными не являются», — сказал Москвичев.

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Ранее министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что Минтранс поддерживает создание нового лоукостера на всевозможных направлениях.

Он подчеркнул, что внутренние линии России развиваются очень интенсивно.