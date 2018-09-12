Минтранс одобрил идею создания нового лоукостера

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что Минтранс поддерживает создание нового лоукостера на всевозможных направлениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно поддерживает, конечно. Естественно. На всевозможных (направлениях), на внутренних линиях в первую очередь. У нас сегодня внутренние линии очень интенсивно развиваются, требуются дополнительные перевозочные емкости», — сказал Дитрих на ВЭФ.

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Ранее сообщалось, что в самолетах могут появиться стоячие места.

Производители отметили, что подобные кресла позволят «уплотнить рассадку», поскольку они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость самолета на 20%.