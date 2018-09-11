Профицит внешней торговли России вырос в 3,5 раза
Положительное сальдо внешней торговли России в июле текущего года выросло в 3,5 раза и составило $13,402 млрд против $3,834 млрд в июле прошлого года. Об этом сообщается в материалах Банка России.
Как стало известно, объем экспорта в июле вырос в годовом выражении на 39,5%, до $34,4 млрд.
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В свою очередь импорт вырос на 0,9%, до $21,026 млрд.
Ранее сообщалось, что чистый отток капитала из России в период с января по август текущего года вырос в 2,8 раза и составил $26,5 млрд.
В свою очередь международные резервы России в результате операций платежного баланса увеличились на $36,1 млрд вследствие приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила.