Власти хотят сократить летнее отключение горячей воды до трех дней

Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил, что сроки отключения горячей воды могут сократить до трех дней. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Он подчеркнул, что новые сроки власти намерены законодательно закрепить уже через год.

«Уже в рамках эксперимента удалось по ряду крупных участков нескольких городов сократить отключение горячей воды до трех дней. Мы еще годик поупражняемся в большем количестве городов, а потом планируем нормативно закрепить новые сроки отключения горячей воды», — сказал Чибис.

Ранее сообщалось, что в России обяжут устанавливать в домах «умные» счетчики.