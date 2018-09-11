Путин сообщил о развитии взаимодействия России и Китая в энергетике

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай продолжают развивать энергетическое взаимодействие двух стран. Об этом сообщает RNS.

«Важной сферой сотрудничества является энергетика. В прошлом году только в рамках межправительственных соглашений Россия поставила в Китай 30 млн тонн нефти, а с учетом коммерческих отгрузок эта цифра превысила 52 млн тонн», — сказал Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Он также подчеркнул, что Россия является крупнейшим экспортером угля и электроэнергии в Китай.

Ранее Путин сообщил о готовности России и Китая использовать нацвалюты в расчетах.