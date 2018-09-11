Опрос: большинство россиян готовы отказаться от продуктов быстрого приготовления

Более половины россиян готовы отказаться от употребления продуктов быстрого приготовления. Об этом сообщается в опросе исследовательского холдинга «Ромир».

«Чаще всего респонденты склонны отказываться от употребления продуктов быстрого приготовления — сухих супов, лапши, картофельного пюре и каш, которые надо просто залить кипятком. Об этом заявили 54,8% — 24,7% из них согласны полностью, 30,2% скорее согласны. Любителей еды, которую не надо готовить, оказалось всего 14,4%», — заявили в холдинге.

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Также стало известно, что чуть больше 39% респондентов стараются есть меньше сладкого. Отказаться от него не могут 24,9% опрошенных.

Исследование основана на данных потребления 40 000 россиян (15 000 домохозяйств в 220 городах), репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России.