Шохин: бизнес-сообществу не удается пробить снижение страховых взносов

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что у бизнес-сообщества России не получается убедить правительство понизить стразовые взносы для работников предпенсионного возраста. Слова Шохина передает корреспондент «Газеты.Ru».

Данное заявление Шохин сделал во время выступления на сессии Восточного экономического форума.

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«Нам не удается пробить идею [снижения страховых взносов]», — сказал Шохин.

Он подчеркнул, что такой шаг поддерживают все бизнес-организации.

«Придется всем пенсионерам ехать на Дальний Восток», если предложения не удастся реализовать», — пошутил президент РСПП, отмечая, что в дальневосточных регионах для резидентов территорий опережающего развития действует льготная ставка по страховым взносам.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об уголовной ответственности за увольнение возрастных сотрудников или отказ им в приеме на работу.