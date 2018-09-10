Росстат улучшил оценку по росту ВВП

Росстат повысил оценку роста российской экономики в первом полугодии 2018 года до 1,7%. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Объем ВВП России за II квартал 2018 года составил в текущих ценах 24,847 трлн руб. Индекс физического объема ВВП относительно II квартала 2017 года составил 101,9%», — заявили в Росстате.

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Ранее первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что профицит федбюджета в 2019 году будет на уровне 1,8% ВВП.

По его словам, объем средств ФНБ в 2019 году превысит 7% ВВП.

Он также добавил, что в 2019 году бюджет «будет лучше, чем в предыдущие годы».