Назван состав иранской делегации на встрече с США 17 февраля

Делегация Ирана поедет в Женеву на переговоры с США 17 февраля в прежнем составе
Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Состав иранской делегации в предстоящей встрече между Ираном и США по ядерной программе останется неизменным по сравнению с предыдущим раундом переговоров, прошедшим в Омане. Об этом РИА Новости сообщил иранский источник.

«Состав переговорной группы 17 февраля будет аналогичен тому, что был в Омане», — подтвердил собеседник агентства.

Среди членов иранской делегации, по словам источника, будут присутствовать глава МИД Ирана Аббас Аракчи и его заместители: Казем Гариб-Абади (по правовым и международным вопросам), Маджид Тахт-Раванчи (по политическим вопросам) и Хамид Ганбари (по экономическим вопросам).

До этого агентство Reuters сообщало о запланированной на 17 февраля в Женеве встрече американской делегации, в составе которой будут спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, а также зять главы американского государства Джаред Кушнер.

6 февраля в Омане прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики. Встреча стала первой после обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.

Ранее Иран отказался прекращать обогащение урана.
 
