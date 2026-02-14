Гуменнику предложили вручить звание заслуженного мастера спорта

Олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что российский фигурист Петр Гуменник заслуживает звания заслуженного мастера спорта после выступления на Олимпиаде 2026 года, передает Sport24.

«Согласен с теми, кто говорит, что Гуменник точно заслужил медаль. Даже без медали Петр заслужил звание заслуженного мастера спорта. Футболистам у нас его вручают, а почему Гуменник недостоин?» — сказал Траньков.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

17 февраля на Олимпиаде выступит российская фигуристка Аделия Петросян, представив короткую программу. Соревнования в произвольной программе пройдут 19 февраля.



Ранее фигуристка Арина Кудлай не смогла сдержать слез после проката Гуменника.