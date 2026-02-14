Размер шрифта
Москвичей предупредили о падении температуры на 15°C за 24 часа

Синоптик Позднякова предупредила москвичей о резком похолодании и гололедице
Максим Блинов/РИА «Новости»

За сутки температура в Москве упадет более чем на 15°C, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, к утру 14 февраля в городе будет -7...-5°C, а к вечеру столбики термометров опустятся до -13°C. Специалист предупредила, что из-за похолодания в столице будет сильная гололедица.

До этого в Москве и области пятница, 13 февраля, стала самым теплым днем с начала года. В столице воздух прогрелся до +2,3°C. А 14 февраля из-за первой оттепели и дождей снежный покров в городе уменьшился до полуметровой отметки.

По данным базовой метеостанции на ВДНХ, за сутки снега стало меньше на 7 см. В Подмосковье речь идет об отметке от 40 см на метеостанции Подмосковная до 60 см в Кашире. Таким образом, в Московской области за минувшие сутки снега стало меньше на 5–16 см. На выходных снег продолжит таять. Высота снежного покрова сократится еще на 2-7 см, а в начале недели, по прогнозам, снега станет примерно на столько же больше.

Ранее женщина забыла закрыть кран с водой и превратила район в каток.
 
