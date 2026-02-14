СМИ: США изучили в Норвегии устройство, вызывающее «гаванский синдром»

Американские военные специалисты в Норвегии изучали устройство, способное вызывать симптомы, схожие с так называемым «гаванским синдромом». Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

Согласно данным издания, в 2024 году норвежский исследователь, выражавший сомнения в возможности поражения человеческого мозга импульсным энергетическим оружием, разработал подобное устройство и проверил его действие на себе. В результате эксперимента у него проявились неврологические симптомы, напоминающие «гаванский синдром».

«В 2024 году делегация представителей Пентагона посетила Норвегию для изучения этого устройства. В декабре того же года группа специалистов из спецслужб и администрации Белого дома также прибыла в Норвегию для обсуждения данного вопроса», — пишет газета.

Издание подчеркивает, что в основу конструкции устройства легла засекреченная информация, которую норвежский ученый, работающий в государственном учреждении (название которого не разглашается), мог получить из материалов, похищенных у правительства неустановленной страны.

«Гаванский синдром», проявляющийся в головокружении, тошноте, головных болях и проблемах со слухом, впервые был зафиксирован у американских дипломатов на Кубе в 2016-2017 годах, а позднее — в Китае в 2018 году. СМИ сообщали о подобных случаях среди американских дипломатов, сотрудников разведки и других государственных служащих в различных странах, включая Австрию, страны Африки, Таджикистан и Россию.

Ранее журналистка сообщила, что в арсенале США якобы есть оружие, вызывающее «гаванский синдром».