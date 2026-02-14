Размер шрифта
Раскрыты детали откладывающегося сериала с Михаилом Ефремовым

Продюсер Кальварский: Ефремов сыграет положительного персонажа в сериале
Сергей Пятаков/РИА Новости

Продюсер Сергей Кальварский раскрыл детали сериала актером Михаилом Ефремовым, съемки которого сейчас откладываются. Его цитирует NEWS.ru.

По словам Кальварского, процесс подготовки к производству затянулся, хотя изначально планировалось приступить к съемкам сериала-антиутопии зимой 2026 года.

«Миша сыграет положительного персонажа. Съемки будут проходить в Москве и ориентировочно займут три месяца, как и любой проект-сериал», — сказал продюсер.

Другие детали сюжета он раскрывать не стал, но подчеркнул, что предложил Ефремову роль не ради поддержки, а исходя из профессиональных качеств артиста. Кроме того, Кальварский не считает сотрудничество с Ефремовым вредным для своей репутации, поскольку Ефремов понес наказание за свое преступление с точки зрения закона.

8 июня 2020 года Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади в Москве, будучи в состоянии алкогольного опьянения. За рулем Jeep Grand Cherokee он врезался в автомобиль Lada с 57-летним Сергеем Захаровым, спасти которого не удалось. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

Впоследствии Ефремова признали виновным и приговорили к 7,5 годам колонии общего режима. Он отбывал наказание в ИК-4 в Алексеевке Белгородской области. В апреле 2025-го его условно досрочно освободили, запретив садиться за руль на три года.

Ранее Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения.
 
