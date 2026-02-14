Размер шрифта
Названо число проживающих на Бали россиян

Посол Толченов: на Бали и близлежащих островах проживают 35 тыс. россиян
На Бали и прилегающих островах в настоящее время обосновались около 35 тысяч граждан России. Об этом заявил РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толченов.

«Генеральное консульство России в Денпасаре активно содействует решению различных проблемных ситуаций с участием российских граждан на территории своего консульского округа, где единовременно пребывает порядка 35 тыс. российских граждан», — отметил дипломат.

Толченов также уточнил, что на данный момент российское генконсульство на Бали временно не осуществляет консульские действия. В связи с этим, российским гражданам по всем консульским вопросам рекомендуется обращаться в консульский отдел посольства Российской Федерации в Джакарте.

До этого сообщалось, что в 2026 году одними из наиболее популярных зарубежных направлений среди российских туристов будут Турция, Египет и Вьетнам. До этого в АТОР рассказали, что самой популярной страной среди туристов из РФ в 2025 году стал ОАЭ.

Ранее стали известны самые популярные регионы России для внутреннего туризма.
 
