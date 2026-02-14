В Севастополе средства ПВО отражают атаку ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Севастополь, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, сбито 2 воздушных цели», — написал он.

Развозжаев призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

Губернатор отметил, что ни один гражданский объект не пострадал.

Вооруженные силы РФ за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Единичные цели нейтрализовали в столичном регионе, а также в Курской, Липецкой, Астраханской и Брянской областях. В Орловской области перехватили два беспилотника, в Крыму — 13.

За неделю средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 118 беспилотников самолетного типа ВСУ.

Ранее в Чечне бойца наградили миллионом рублей за сбитый украинский БПЛА.