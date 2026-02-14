Размер шрифта
Общество

Троллейбус влетел в столб после столкновения с иномаркой в Энгельсе

112: восемь человек госпитализированы после ДТП с троллейбусом в Энгельсе
соцсети

Восемь человек были госпитализированы после столкновения троллейбуса и легкового автомобиля в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По его данным, на улице Максима Горького, 6 столкнулись троллейбус маршрута №109 и автомобиль Changan. Как пишет RT, после столкновения с иномаркой троллейбус влетел в столб.

В результате аварии пострадали шесть пассажиров троллейбуса и два человека, находившиеся в легковом автомобиле. Все они доставлены в больницу.

Отмечается, что спасатели деблокировали из иномарки женщину и передали ее бригаде скорой помощи. На месте происшествия работают медики и сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

11 февраля на севере Москвы водитель Lexus устроил серию столкновений — пострадали 11 автомобилей. По данным полиции, сигнал о ДТП поступил в 9:33. На Дмитровском шоссе иномарка последовательно врезалась в несколько машин, создавая аварийную ситуацию на дороге.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого виновника. В МВД сообщили, что мужчина не смог объяснить причины своих действий и отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Ранее в Москве иномарка протаранила скорую с пациентом.
 
