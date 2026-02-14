В подмосковной больнице выросло число пациентов с оспой обезьян

Число пациентов с оспой обезьян выросло до трех в домодедовской больнице

Число пациентов с подтвержденным диагнозом оспа обезьян, проходящих лечение в домодедовской больнице в Подмосковье, увеличилось с двух до трех. Об этом сообщили в медучреждении.

«В настоящее время в домодедовской больнице продолжают лечение трое пациентов с подтвержденным диагнозом оспа обезьян», — отмечается в сообщении.

Как уточнили в больнице, состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное, они получают плановую терапию. Роспотребнадзор проводит регулярный мониторинг биоматериала.

После завершения лечения и карантинных мероприятий пациентов выпишут домой.

В конце января в Одинцовском районе Подмосковья госпитализировали мужчину с оспой обезьян. В больницу он обратился с высыпаниями на лице. Он болел около пяти дней, температура поднималась до 39°C. Пациент находился в состоянии средней степени тяжести.

2 февраля второй пациент с оспой обезьян поступил в больницу в подмосковном городе Домодедово.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание. Оно проявляется в виде лихорадки, интоксикации, увеличения лимфоузлов и пятнообразных высыпаний с последующим формированием пузырьков, при вскрытии которых возникают язвы. Вирус передается человеку от диких животных, в том числе приматов, распространение от человека человеку тоже возможно. При легком протекании болезнь проходит сама за две-три недели.



