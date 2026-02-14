Суд в Петербурге вынес особый приговор в День всех влюбленных

В Петербурге шесть человек получили сроки в День влюбленных за организацию псевдобраков

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор шести брачным аферистам в День всех влюбленных. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Со вчерашнего дня с районным судом берегли приговор. Ко Дню всех влюбленных, так сказать. Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении шести лиц, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. а ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенную группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, подозреваемые организовывали заключение фиктивных браков между гражданами РФ и иностранцами, которые хотели получить разрешение на временное проживание вне квоты.

Сумма вознаграждения за комплексную брачную услугу — найти клиента, готовили документы, обеспечивали явку «молодоженов» к загсу — в среднем составляла 50 тыс. рублей.

Организаторов мошеннической схемы и «главных женихов» признали виновными по пяти эпизодам. Суд назначил координаторам 3 и 3,5 года условно и штрафы на 300-400 тыс. рублей, а «женихам» — 2 года условно со штрафом в 180 тыс. рублей. Обвиняемые вину признали, уточнили в пресс-службе.

До этого россиянам рассказали о популярных мошеннических схемах перед Днем святого Валентина.

Ранее в США перед Днем святого Валентина активизировались «мошенники в сфере романтики».