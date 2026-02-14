Размер шрифта
Пропавшую Ани Лорак нашли в Дубае

Певицу Ани Лорак похитил с репетиции собственный муж
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Пропавшую певицу Ани Лорак нашли в Дубае. Об этом сообщает «СтарХит».

13 февраля Лорак приехала на репетиционную площадку, но после перерыва внезапно исчезла, ни с кем не попрощавшись и не завершив дела. Телефон звезды был выключен.

Через несколько часов выяснилось, что артистку «похитил» ее супруг Исаак Виджраку, о планах которого знали всего несколько человек. Ко Дню влюбленных и годовщине свадьбы он решил привезти Ани Лорак в Дубай, и тайно купил билеты в путешествие.

Ани Лорак и испанец Виджраку вместе около трех лет. Супруги тайно расписались на Майорке, а свадьбу сыграли 14 февраля 2024 года на Мальдивах.

Накануне Ани Лорак поддержала идею запретить артистам использовать фонограмму. Лорак считает, что певцы должны исполнять свои песни самостоятельно на концертах. Артистка уточнила, что сама выступает вживую.

Ранее муж Риты Дакоты оказался двойником голливудской звезды.
 
