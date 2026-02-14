Фигуранты дела о хищении у «Калашникова» погасили почти половину из более чем 37 млн ущерба

Обвиняемые в крупном мошенничестве соучредитель подрядной организации «Интертехника» Алексей Леденев и его бизнес-партнер, гендиректор компании «Ивановские ковши» Алексей Морохов возместили концерну «Калашников» почти половину ущерба — более 17 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Леденев перевел на банковский счет потерпевшей стороны около 9 млн рублей, а <...> Морохов около 8 млн рублей. Это практически половина ущерба, причиненного совершением фигурантами дела преступлений», — заявил собеседник агентства.

Изначально сумма ущерба составила чуть более 32 млн рублей.

Леденев — спортсмен и предприниматель, в 2010 году становился победителем шоу «Танцы со звездами». Его обвиняют в особо крупном мошенничестве — в поставках бракованных деталей концерну «Калашников» при выполнении государственного оборонного заказа. Санкция инкриминируемой Леденеву статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Дело по факту поставок некачественных деталей «Калашникову» было возбуждено в ноябре прошлого года.

До этого Леденева отпустили под подписку о невыезде.

Ранее еще одно уголовное дело завели против руководителей «Калашникова».