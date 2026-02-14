Жители Белгорода надолго остались без горячей воды из-за повреждений ВСУ энергообъектов

Гладков: горячей воды в домах Белгорода не будет до конца отопительного сезона

️Горячей воды в домах Белгорода с централизованным теплоснабжением не будет до конца сезона из-за масштабных разрушений, вызванных ударами украинских сил. Об этом жителей региона предупредил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«После подробного анализа со стороны наших тепловиков и энергетиков последних разрушений, которые получили наши объекты энергохозяйства, мы понимаем, что те дома города Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду», — рассказал глава региона.

По его данным, в области сохраняется подача воды, газа, тепла и электроэнергии, а также отведение канализации с помощью постоянных или резервных источников энергообеспечения.

Ремонтные бригады продолжают восстанавливать пострадавшие энергообъекты, в связи с чем в выходные возможны веерные отключения электроэнергии в Белгороде, Белгородском, Губкинском, Корочанском, Прохоровском и Шебекинском округах.

14 февраля Гладков сообщил о ракетном ударе ВСУ по Белгороду в результате чего в городе возникли перебои с электроэнергией, теплом и горячей водой. Повреждения получили 29 квартир в пяти многоквартирных домах.

Ранее стало известно, что выросло число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду.