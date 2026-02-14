Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Жители Белгорода надолго остались без горячей воды из-за повреждений ВСУ энергообъектов

Гладков: горячей воды в домах Белгорода не будет до конца отопительного сезона
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

️Горячей воды в домах Белгорода с централизованным теплоснабжением не будет до конца сезона из-за масштабных разрушений, вызванных ударами украинских сил. Об этом жителей региона предупредил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«После подробного анализа со стороны наших тепловиков и энергетиков последних разрушений, которые получили наши объекты энергохозяйства, мы понимаем, что те дома города Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду», — рассказал глава региона.

По его данным, в области сохраняется подача воды, газа, тепла и электроэнергии, а также отведение канализации с помощью постоянных или резервных источников энергообеспечения.

Ремонтные бригады продолжают восстанавливать пострадавшие энергообъекты, в связи с чем в выходные возможны веерные отключения электроэнергии в Белгороде, Белгородском, Губкинском, Корочанском, Прохоровском и Шебекинском округах.

14 февраля Гладков сообщил о ракетном ударе ВСУ по Белгороду в результате чего в городе возникли перебои с электроэнергией, теплом и горячей водой. Повреждения получили 29 квартир в пяти многоквартирных домах.

Ранее стало известно, что выросло число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду.
 
Теперь вы знаете
Как устроена гибридная война — от переманивания рабов до покушений в Москве
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!