Впервые в истории золото зимней Олимпиады выиграл спортсмен из Бразилии

Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен стал первым спортсменом в истории страны, которому удалось выиграть золото зимней Олимпиады.

Броттен стал лучшим в гигантском слаломе. 25-летний Бротен до 2023 года выступал за Норвегию, а потом сменил спортивное гражданство, так как имеет бразильские корни.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

Два российских спортсмена выступят на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии 14 февраля. На старт выйдут шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков.

Посашков выйдет на дистанцию в 1500 метров в 22:15 по московскому времени. Крылова стартует на дистанции в 1000 метров в 22:59 мск.

Ранее уроженец Свердловской области завоевал медаль Олимпиады.