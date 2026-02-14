Размер шрифта
В Киеве неизвестные в камуфляже ворвались в Свято-Иоанновский храм

СПЖ: в Киеве неизвестные пытаются захватить Свято-Иоанновский храм

В Киеве на территорию Свято-Иоанновского храма ворвались неизвестные в камуфляже, они заблокировали церковь и препятствуют верующим попасть внутрь. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

По его данным, еще 13 февраля в храм пришли с поддельными документами активисты и клирики Православной церкви Украины (ПЦУ), которые требовали передать им ключи от храма.

«Настоятель, архимандрит Павел, попросил дать возможность верующим Украинской Православной Церкви хотя бы отслужить панихиду по воину — сыну одной из прихожанок. Тогда представители ПЦУ согласились», — отмечается в сообщении.

Однако 14 февраля к храму подъехали машины с неизвестными в камуфляже. Они срезали петли на дверях и ворвались в святыню. В настоящее время эти лица продолжают находиться на территории храма.

В декабре конгрессвумен от американского штата Флорида Анна Паулина Луна заявила, что США должны прекратить поддержку проводящих гонения на церковь властей Украины. Она подчеркнула, что в республике проводятся рейды на церкви, задерживаются священнослужители и подвергаются преследованию некоторые христианские конфессии. Вашингтон же продолжает накачивать Киев финансовой помощью, не обращая внимания на нарушения прав верующих и тем самым фактически оплачивая гонения христиан на Украине, отметила политик.

Ранее СПЖ сообщил, что власти Украины планируют уничтожить фреску с Романовыми.
 
