Украина и МВФ договорились о смягчении условий для новой кредитной программы

Украина и МВФ смягчили условия новой программы кредитования на $8,2 млрд
Efrem Lukatsky/AP

Украинские власти и Международный валютный фонд договорились смягчить некоторые условия, необходимые для реализации новой программы кредитования на $8,2 млрд. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, ее цитирует Reuters.

В частности, МВФ отменил для Киева предварительные условия по повышению налогов для украинцев, отметила премьер-министр.

По ее словам, кабмин ожидает, что правление МВФ рассмотрит новую кредитную программу на следующем заседании в конце февраля. Одобрение программы стало ключевым фактором для получения Украиной другой международной финансовой помощи, в том числе кредита на €90 млрд ($106,8 млрд) от Евросоюза.

Несколькими днями ранее Европарламент одобрил кредит Украине на €90 млрд на 2026-2027 годы. Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в предоставлении кредита.

Ранее премьер Венгрии Орбан назвал потерянными деньгами новый кредит ЕС для Украины.
 
