Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Мюнхене проходит акция против конференции по безопасности

В Мюнхене тысячи людей вышли на демонстрацию против конференции по безопасности
Jan Woitas/Global Look Press

В Мюнхене жители вышли на протесты против проведения конференции по безопасности. Собравшиеся выразили свою позицию за мирные переговоры и против дальнейшего вооружения украинской армии, передает РИА Новости.

«Утверждением о том, что Россия якобы собирается напасть на Североатлантический блок, оправдывается оргия перевооружения», — говорится в анонсе организовавшего акцию «Альянса действий против конференции по безопасности НАТО».

Демонстрация стартовала на центральной площади Карлсплац и продолжилась шествием в направлении оцепленной зоны вокруг места проведения конференции. Организаторы и полиция оценивают число участников в более чем четыре тысячи человек.

Протестующие принесли флаги, символизирующие германо-российскую дружбу, палестинские флаги, а также плакаты и баннеры, призывающие к миру, прекращению поставок вооружения Украине и Израилю. Их цель – окружить место проведения конференции.

Организаторы обвиняют правительство Германии в стремлении к «агрессивным конфликтам», которые могут привести к новой мировой войне, и призывают власти остановить «военную истерию», а также пресечь распространение дезинформации о беспилотниках и диверсиях.

Для обеспечения порядка власти задействовали около пяти тысяч полицейских из различных регионов Германии и даже из Австрии.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.

Ранее Фридрих Мерц заявил о вступлении мира в новую фазу войн и исчезновении мирового порядка, основанного на правилах.
 
Теперь вы знаете
Как устроена гибридная война — от переманивания рабов до покушений в Москве
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!