В Мюнхене тысячи людей вышли на демонстрацию против конференции по безопасности

В Мюнхене жители вышли на протесты против проведения конференции по безопасности. Собравшиеся выразили свою позицию за мирные переговоры и против дальнейшего вооружения украинской армии, передает РИА Новости.

«Утверждением о том, что Россия якобы собирается напасть на Североатлантический блок, оправдывается оргия перевооружения», — говорится в анонсе организовавшего акцию «Альянса действий против конференции по безопасности НАТО».

Демонстрация стартовала на центральной площади Карлсплац и продолжилась шествием в направлении оцепленной зоны вокруг места проведения конференции. Организаторы и полиция оценивают число участников в более чем четыре тысячи человек.

Протестующие принесли флаги, символизирующие германо-российскую дружбу, палестинские флаги, а также плакаты и баннеры, призывающие к миру, прекращению поставок вооружения Украине и Израилю. Их цель – окружить место проведения конференции.

Организаторы обвиняют правительство Германии в стремлении к «агрессивным конфликтам», которые могут привести к новой мировой войне, и призывают власти остановить «военную истерию», а также пресечь распространение дезинформации о беспилотниках и диверсиях.

Для обеспечения порядка власти задействовали около пяти тысяч полицейских из различных регионов Германии и даже из Австрии.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.

Ранее Фридрих Мерц заявил о вступлении мира в новую фазу войн и исчезновении мирового порядка, основанного на правилах.