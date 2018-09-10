Путин: Россия и Япония организуют миссию японского бизнеса на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Япония условились организовать третью миссию японского бизнеса на Южные Курильские острова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Условились провести до конца этого года третью японско-российскую бизнес-миссию на Южные Курильские острова, после чего состоится четвертый раунд переговоров по совместной деятельности», — сказал Путин по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях ВЭФ.

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В свою очередь Абэ подчеркнул, что японская бизнес-миссия посетит Курильские острова в начале октября.

Ранее Путин рассказал о магистральном направлении сотрудничества России и Японии.