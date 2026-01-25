Размер шрифта
В Италии после оскорблений от Зеленского призвали отказаться от помощи Украине

Итальянский депутат Сассо призвал Европу прекратить спонсировать Украину
Alina Smutko/Reuters

Поставки оружия западного производства и финансирование Украины необходимо срочно остановить, считает член палаты депутатов Италии Россано Сассо. Он опубликовал соответствующий призыв на своей странице в социальной сети X.

Парламентарий прокомментировал выступление украинского лидера Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Он обратил внимание, что европейские страны сами «осыпали» Киев деньгами и довели мир до грани глобальной войны, а теперь по праву получают оскорбления в свой адрес от главы Украины.

«Если Европа действительно хочет мира и хочет помочь украинскому народу, а не затягивать войну и обогащать нескольких коррумпированных политиков, как это драматически проявилось в последние недели, она должна попросить Зеленского принять мир», — написал Сассо.

Он отметил, что выпад украинского лидера против союзников в Европе стал «красной линией» для Италии. На этом фоне законодатель счел необходимым прекратить всякое финансирование Киева.

«Хватит оружия. Хватит итальянских денег на войну, которая не наша. На этой неделе я проголосовал против отправки оружия Зеленскому», — подчеркнул депутат.

22 января Зеленский выступил на ВЭФ, который состоялся в Давосе с 19 по 23 января. В своей речи глава государства обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить. Впоследствии министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отметил, что украинский лидер во время выступления не выразил европейцам благодарность за помощь.

Ранее в речи Зеленского на ВЭФ усмотрели признаки его оторванности от реальности.

