Снижение ставки подтолкнуло россиян к планам на крупные покупки

РИА Новости: почти треть россиян готовится к крупным покупкам в 2026 году

Почти треть россиян планирует в 2026 году решиться на крупные покупки, включая недвижимость и автомобили, на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики. Об этом говорится в исследовании сервиса «Выберу.ру», с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно результатам опроса, 29% респондентов намерены принять активные финансовые решения, которые ранее откладывали. Аналитики отмечают, что прежде всего речь идет о покупке жилья, автомобилей и других дорогостоящих товаров длительного пользования. Эти же участники исследования собираются изменить структуру сбережений, постепенно выводя средства из вкладов и высоколиквидных инструментов в пользу альтернативных способов размещения капитала.

Еще 27% опрошенных заняли умеренно оптимистичную позицию и допускают такие покупки при условии дальнейшего снижения ключевой ставки и стабилизации доходов. При этом 21% предпочитает выжидательную стратегию и продолжает накапливать сбережения, избегая долгосрочных обязательств. Оставшиеся 23% заявили, что их планы будут зависеть от фактических решений Банка России в течение года.

Среди факторов, сдерживающих активные финансовые шаги, россияне чаще всего называли риск более медленного снижения ключевой ставки, чем ожидает рынок, нестабильность доходов, а также рост цен на недвижимость и автомобили.

Одновременно аналитики фиксируют, что ожидания смягчения политики ЦБ уже влияют на финансовое планирование. Так, 36% респондентов закладывают крупные покупки в среднесрочные планы, 29% пересматривают структуру расходов, высвобождая средства для приоритетных трат. Еще 20% заранее изучают ипотечные и автокредитные программы в расчете на более выгодные условия, а 15% перераспределяют сбережения, снижая долю краткосрочных вкладов.

Исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак отметил, что после напряженных 2024 и 2025 годов россияне постепенно выходят из режима ожидания. По его оценке, прогнозы снижения ключевой ставки до 12% в 2026 году формируют у граждан ощущение «окна возможностей» для отложенных решений, прежде всего на рынке недвижимости и в сегменте крупных покупок.

Ранее стало известно, что большинство россиян сокращали расходы, отказывались от импульсивных покупок и контролировали бюджет.