Обстрелы Вооруженных сил Украины нанесли Херсонской области ущерб на десятки миллиардов рублей, при этом окончательная сумма продолжает уточняться. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, речь идет о масштабных разрушениях жилого фонда, объектов инфраструктуры, социальных учреждений и инженерных сетей. Глава области отметил, что точную сумму ущерба пока назвать невозможно, поскольку оценка последствий продолжается и каждый новый обстрел увеличивает объем потерь.

Вечером 24 января артиллерия ВСУ нанесла удар по населенному пункту Любимовка Херсонской области. Как сообщил глава округа Павел Филипчук, по поселку было зафиксировано шесть прилетов. По его данным, в результате обстрела никто не пострадал.

В тот же день губернатор Сальдо сообщил об атаке украинского беспилотника на автомобиль Алешковской больницы, опубликовав снимок поврежденного транспорта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что удар по машине скорой помощи в Херсонской области носил преднамеренный характер и произошел в день проведения переговоров по урегулированию конфликта в Абу-Даби.

Ранее глава Херсонской области заявил, что Киев ответит за преступления против мирных граждан.