В Минфине назвали причины волатильности рубля

Замминистра финансов России Владимир Колычев заявил, что текущая волатильность курса рубля связана с перетоками капитала с развивающихся в развитые экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Та волатильность, которую сейчас видим, она имеет не системный, не структурный характер, а скорее временный, связанный с перетоками капиталов в целом по миру с развивающихся в развитые экономики. Когда это закончится, тогда это успокоится», — сказал Колычев.

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Он также добавил, что Россия находится не в вакууме, и то, что происходит на развивающихся рынках, очень показательно в отношении нашей страны.

Ранее в Bloomberg рассказали, что спасет рубль.