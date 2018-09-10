Путин объяснил, почему жители Дальнего Востока уезжают из региона

Российский лидер Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) назвал причину, по которой жители уезжают из региона. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Путина, на Дальнем Востоке в настоящее время много проблем.

Реклама

«Людей не устраивают сегодняшние условия для жизни», — заявил Путин.

Он добавил, что в 2017 году из региона уехало на 17 тыс. человек больше, чем приехало.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что глава государства на ВЭФ озвучит планы по развитию Дальнего Востока и затронет тему безопасности в АТР.