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Анатолий Кот рассказал, как относится к званию одного из главных злодеев российского кино

Актер Анатолий Кот сравнил работу в кино со взломом сейфов для медвежатника

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РИА «Новости»

Актер Анатолий Кот, известный своими ролями антагонистов в кино, рассказал РИА Новости, как ему удается играть злодеев.

«Это моя профессия — оправдывать их. Для меня дорогого стоит именно этот момент в работе — совместный с режиссером психологический разбор персонажа: почему он так поступил, а не иначе, к чему это приводит. Знаете, это как для медвежатника подобрать ключик к сейфу. Кайф», — пояснил Кот.

Артист отметил, что перед тем как согласиться на какую-либо роль, всегда сначала проходит пробы. По словам Кота, ему наиболее важен сам материал, но многое зависит и от команды, с которой придется работать. Артист также согласился с мнением, что у современных шоураннеров и режиссеров не получается наиболее эффективно передать атмосферу Советского Союза.

«Может быть, потому что раньше было больше свидетелей тех событий. Сейчас много «специалистов», которым то пушка не та, то не так портупея висит», — высказался Кот.

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