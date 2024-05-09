Звезда «Полицейского с Рублевки» рассказал, как вселенная помогла ему побороть рак мозга

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов на подкасте «Базинян» вспомнил, как ему удалось побороть рак мозга.

«Добро» это было или «зло», было непонятно — надо было «вскрывать сундучок», делать гистологию. Мне очень вовремя вселенная подкидывала нужных людей. Некоторые друзья и знакомые моего детства стали медиками или связаны с медициной. Они мне помогли найти специалистов, которые могут решить эту проблему», — рассказал Попов.

Он напомнил, что ему диагностировали рак мозга в 2018 году, а в 2019 году он уже вылечился от заболевания. По словам актера, после пережитого он стал внимательнее относится к людям, которые страдают от того же диагноза. Попов подчеркнул, что уже около 70 пациентов справились с этой болезнью в том числе благодаря его поддержке. Артист также поблагодарил супругу Юлию, которая помогала ему на протяжении всего заболевания.

«Жена декабриста» Юля, на седьмом месяце беременности, была рядом со мной. Мы ждали, когда появится Марта Романовна. Ей сейчас 4,5 года, и у нас совершенно безусловная любовь между отцом и дочерью», — заявил артист.

Ранее Анатолий Кот рассказал, как относится к званию одного из главных злодеев российского кино.