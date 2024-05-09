Путин объявил минуту молчания на параде в честь Дня Победы

Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания в ходе выступления на параде в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие традиционно проходит на Красной площади в Москве.

«Объявляется минута молчания», — сказал глава государства.

После ее завершения он обратил внимание, что 9 мая жители РФ склоняют головы перед светлой памятью участников Великой Отечественной войны. То же касается всех борцов с фашизмом и неонацизмом, подчеркнул Путин.

Также президент РФ заявил, что День Победы объединяет все поколения. Как сказал глава государства, он уверен в способности российских граждан всем вместе обеспечить себе свободное и безопасное будущее.

«Слава доблестным Вооруженным силам. За Россию. За победу. Ура!» — добавил он.

Традиционный парад в честь Дня Победы стартовал на Красной площади в Москве в 10:00 мск. В мероприятии принимают участие более 9000 военнослужащих, в том числе свыше 1000 бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине. Кроме того, ожидается проезд более 70 единиц техники.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с 9 Мая.