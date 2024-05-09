Шольц сделал прогноз по срокам завершения конфликта на Украине

Все должны быть готовы к тому, что конфликт на Украине затянется. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, слова которого передает Tagesschau.

«Всем нам ясно, что мы должны быть готовы к тому, что эта война продлится дольше, чем нам бы хотелось», — заявил Шольц.

Он добавил, что страны Европы должны поставить Киеву больше систем ПВО Patriot.

8 мая бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком обвинил Олафа Шольца в неблагодарности России за ее прошлые заслуги. Немецкий канцлер до этого опубликовал пост о том, что день освобождения Германии и мира от национал-социализма должен напомнить всем о необходимости защищать мир и свободу.

Немецкая газета Die Welt писала, что недостаток западной военной помощи привел к тому, что Россия одерживает победу в украинском конфликте не только на поле боя, но и на уровне психологии.

Ранее в НАТО заявили, что не отправят на Украину свои войска.