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Недооцененное заболевание у детей оказалось фактором риска инсульта

Кардиологи выяснили, что у детей с гипертензией вдвое повышен риск инсульта

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Freepik.com

Распространенность гипертензии у детей и подростков выросла в пять раз с 90-х годов. Новое исследование показало, что заболевание связано с увеличением риска инсульта и инфаркта миокарда в два раза. Об этом сообщает PCR.news.

В последние годы доля детей и подростков с повышенным давлением выросла в пять раз: с 1,3% в 1990-1999 годах до 6% в 2010-2014 годах. До сих пор не было получено доказательств того, что детская гипертензия связана с повышенным риском болезней сердца и сосудов. Из-за этого немногие дети проходят регулярный скрининг на гипертензию и не все дети с высоким давлением получают лечение.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 25 тысяч детей с гипертензией и 128 тысяч здоровых из канадской провинции Онтарио. У участников с гипертензией чаще встречались ожирение, раковые заболевания, врожденные пороки сердца и диабет.

Серьезные неблагоприятные сердечно-сосудистые события (инсульт, инфаркт миокарда, стенокардия) в два раза чаще встречались среди детей с гипертензией. Факторами риска этого были женский пол, низкий вес при рождении и возраст до 13 лет.

Для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний необходимо уделять больше внимания выявлению и лечению гипертензии у детей и подростков.

Ранее врач рассказал о необычных симптомах инсульта.

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