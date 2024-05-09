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Путин заявил о непринятии претензий стран и альянсов на исключительность

Путин: мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность. Его слова на Параде Победы на Красной площади передает РИА Новости.

«Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность, знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций», — сказал российский лидер.

В конце апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа российских войск и президента РФ Владимира Путина в конфликте на Украине будет очень дорого стоить Североатлантическому альянсу. По его мнению, в подобной ситуации странам — членам НАТО придется выделить «невероятно большое количество денег» и инвестировать их в свою безопасность.

Газета The Wall Street Journal писала, что планировщики НАТО считают маловероятным в ближайшем будущем «прямое вторжение» России в страну — участницу альянса.

Ранее в Совфеде предупредили об угрозе войны с НАТО.

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