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Участники ДТП подрались с гаишниками в Волгоградской области

В Волгоградской области участники ДТП напали на полицейских

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Котово Волгоградской области несколько водитель и пассажиры попавшего в ДТП автомобиля напали на инспекторов ГИБДД, прибывших для оформления аварии. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

«Водитель автомобиля «ВАЗ-2109» без государственных регистрационных знаков, 23-летний пассажир автомобиля, а также их 28-летний знакомый, пришедший на место происшествия, попытались препятствовать работе сотрудников полиции, вели себя агрессивно», — отмечается в сообщении полиции.

В результате водителя машины суд арестовал на 10 суток, еще двое участников потасовки получили арест на срок пять суток. Также на водителя «девятки» составили протокол по статье КоАП об отказе от освидетельствования на состояние опьянения.

Издание V1 уточняет, что напавшие на гаишников мужчины сбили с одного из них фуражку.

Ранее в Москве из-за непогоды произошло несколько ДТП.

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