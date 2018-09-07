Мантуров про российскую экономику: мы не будем вариться в собственном соку

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия наращивает импортозамещение по целому ряду технологических направлений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что на определенном отрезке Россия заинтересована в открытии этих сегментов для свободной конкуренции.

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«Мы не хотим и не будем вариться в собственном соку», — сказал Мантуров.

Ранее вице-премьер Алексей Гордеев сообщил, что Россия практически выполнила задачу по импортозамещению продовольствия.

Он подчеркнул, что теперь необходимо обеспечить совершенно другой качественный подход, который относится не только к продовольствию, но и ко всей цепочке агробизнеса.