Силуанов выступил против изменения шкалы НДФЛ в ближайшие шесть лет

Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что он не видит смысла менять систему взимания НДФЛ в ближайшие шесть лет. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«На мой взгляд, сейчас, в настоящее время, на предстоящую шестилетку нам нет смысла менять условия налогообложения подоходного налога, а там посмотрим», — сказал Силуанов на Московском финансовом форуме.

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Он напомнил, что в России есть дополнительные налоги на роскошь, на квартиры, на дорогие машины.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что уровень налоговой нагрузки в стране не будет меняться ближайшие шесть лет.

Он также добавил, что в ближайшие шесть лет будет завершен налоговый маневр в нефтяной отрасли.