Посол Китая рассказал об американской «дубинке унилатерализма»

Посол Китая в России Ли Хуэй заявил, что торговые войны, которые развязали США, несут угрозу для глобального экономического роста. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что США «спровоцировали» торговую войну с Китаем, подорвав тем самым порядок международной торговли.

Реклама

«США, размахивая дубинкой унилатерализма, ввели санкции в отношении многих стран и развязали торговые войны, это несет в себе угрозы для глобального экономического роста и ведет к нестабильной ситуации в экономиках регионов», — добавил Ли Хуэй.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон готов выйти из Всемирной торговой организации (ВТО).