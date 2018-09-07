Минфин задумался об отмене НДС на золото

Министерство финансов России обсуждает отмену НДС на золото, так как такая мера может вернуть в страну капиталы на десятки миллиардов рублей. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, сообщает РИА «Новости».

По его словам, «целый ряд граждан» хотели бы вложить капиталы не в банковскую систему, а в золото. Препятствием для этого является НДС.

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«Мы получаем обращения, в том числе от банков, которые говорят, что есть клиенты, которые готовы внести значительные суммы — порядка миллиарда рублей и купить золото, при этом клиент хочет иметь возможность забрать, когда ему нужно, пару слитков. Если эта мера позволит нам даже на несколько десятков миллиардов репатриировать капитал, она будет оправданна», — сказал Моисеев.

Ранее в ФАС заявили, что повышение НДС повлияет на цены на бензин.