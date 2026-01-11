Размер шрифта
Американский сенатор посоветовал кубинским властям искать новое место жительства

Сенатор Грэм: властям Кубы стоит искать «новое место для жизни»
Nathan Howard/Reuters

Сенатор Линдси Грэм в соцсети X посоветовал кубинским властям искать «новое место для жизни», сопроводив свой пост публикацией президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social с высказыванием о Кубе.

«Мой совет коммунистам, управляющим Кубой и угнетающим ее народ: позвоните Мадуро и спросите его, что делать... Если, конечно, вам удастся до него дозвониться. На вашем месте я бы стал искать новое место для жизни», — заявил Грэм, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что Куба больше не будет получать деньги и нефть.

До этого кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес заявил, что закон и справедливость — на стороне Кубы, а поведение США угрожает безопасности не только полушария, но и всего мира.

По его словам, американская сторона ведет себя как «преступный и неконтролируемый гегемон».

Также Родригес заявил, что Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран, в отличие от США.

8 января Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту также высказался о Кубе. По мнению президента США, островное государство «в большой беде» и «висит на волоске».

Ранее Трамп назвал себя королем.

