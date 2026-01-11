Власти Кубы заявили, что страна будет защищаться «до последней капли крови»

Президент Кубы Мигель Диас-Канель написал в соцсети X, что страна в течение 66 лет подвергается нападениям США и готова защищаться «до последней капли крови».

»Куба <...> подвергается нападениям со стороны США на протяжении 66 лет. <...> Она готовится, чтобы защищать Родину до последней капли крови», — подчеркнул Диас-Канель.

Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Куба больше не будет получать деньги и нефть. Помимо этого, американский лидер в интервью радиоведущему Хью Хьюитту выразил мнение, что островное государство «в большой беде» и «висит на волоске».

В свою очередь сенатор-республиканец Рик Скотт в эфире телеканала Fox Business заявил, что США планируют взять Латинскую Америку под полный контроль. Он уточнил, что Соединенные Штаты намерены «установить порядок» на Кубе и Никарагуа, а в Колумбии — назначить нового президента.

Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес напомнил, что закон и справедливость — на стороне Кубы, а поведение США угрожает безопасности не только полушария, но и всего мира.

Ранее Трамп допустил, что Рубио мог отомстить Венесуэле посредством военной операции.