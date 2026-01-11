В аэропортах Москвы могут задержать рейсы из-за нового снегопада

Работа воздушного транспорта в Москве может быть скорректирована из-за непогоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что в период с 21:00 мск 11 января до 8:00 мск 12 января в столице ожидается прохождение фронта. На этом фоне снегопад может усилиться до ливневого снега.

«Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов. Это связано с необходимостью чисток взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек спецтехникой, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями», — говорится в заявлении.

Кореняко подчеркнул, что обеспечение безопасности полетов остается абсолютным приоритетом для всех служб аэропортов.

В связи с этим представитель Росавиации рекомендовал пассажирам рассмотреть альтернативные варианты прибытия в пункт назначения и, если лететь все же необходимо, оценить необходимость сдавать личные вещи в багаж. По словам пресс-секретаря, снегопад может повлиять на работу служб аэропорта и стать причиной задержки с доставкой чемоданов.

«Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействован дополнительный персонал», — написал Кореняко.

Он добавил, что аэродромные службы были переведены на усиленный режим работы.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево пассажиры задержанных рейсов разложили надувные матрасы прямо на полу.