Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В курском приграничье восстановили подачу электроэнергии

Хинштейн: энергетики восстановили электричество в Курском приграничье
Telegram-канал «Весь Улан-Удэ»

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о восстановлении электроснабжения в приграничных районах региона, которое было нарушено ранее. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Все потребители четырех приграничных районов запитаны в самые оперативные сроки», — заявил губернатор.

Он также выразил благодарность энергетикам, отметив их работу в сложных условиях для обеспечения населения светом и теплом.

До этого Хинштейн сообщил, что электроснабжение оказалось нарушено в четырех районах Курской области.

11 января губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что из-за аварии свыше 46 тысяч человек лишились доступа к электроэнергии. Отключение затронуло жителей Каменско-Днепровского, Токмакского, Васильевского муниципальных округов, а также части территорий, входящих в городские округа Бердянска и Мелитополя. В общей сложности, перебои с электричеством были зарегистрированы в 117 населённых пунктах.

Ранее Владивосток и два района Приморского края оказались обесточены из-за аварии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27595711_rnd_7",
    "video_id": "record::5020028c-cb0f-4868-bd7a-04a4495e3949"
}
 
Теперь вы знаете
Не все потеряно. Как заново влюбиться в работу, если она надоела
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+