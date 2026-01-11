В курском приграничье восстановили подачу электроэнергии

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о восстановлении электроснабжения в приграничных районах региона, которое было нарушено ранее. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Все потребители четырех приграничных районов запитаны в самые оперативные сроки», — заявил губернатор.

Он также выразил благодарность энергетикам, отметив их работу в сложных условиях для обеспечения населения светом и теплом.

До этого Хинштейн сообщил, что электроснабжение оказалось нарушено в четырех районах Курской области.

11 января губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что из-за аварии свыше 46 тысяч человек лишились доступа к электроэнергии. Отключение затронуло жителей Каменско-Днепровского, Токмакского, Васильевского муниципальных округов, а также части территорий, входящих в городские округа Бердянска и Мелитополя. В общей сложности, перебои с электричеством были зарегистрированы в 117 населённых пунктах.

Ранее Владивосток и два района Приморского края оказались обесточены из-за аварии.