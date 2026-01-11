ЦСКА официально объявил об уходе защитника Дивеева в «Зенит»

Московский ЦСКА официально объявил об уходе российского защитника Игоря Дивеева в петербургский «Зенит». Информация об этом опубликована в Telegram-канале армейского клуба.

«Игорь перешел к нам в 2019 году, успев за это время выиграть два Кубка России и один Суперкубок России. Всего же за ПФК ЦСКА защитник провел 203 матча. Мы благодарим Игоря за проведенное время в клубе и желаем удачи в карьере!» — указано в сообщении.

Предполагается, что в рамках обмена в ЦСКА из «Зенита» отправится аргентинский нападающий Луисано Гонду. Журналист Иван Карпов сообщил, что Дивеев подписал с петербургским клубом контракт до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон, 24-летний аргентинский форвард заключил с ЦСКА соглашение до лета 2030 года.

Дивеев провел за ЦСКА в текущем чемпионате 16 матчей и забил два мяча. Гонду в 14-ти играх за «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ) не совершил результативных действий.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее появилась информация, что за молодым лидером «Локомотива» Алексеем Батраковым следят пять иностранных топ-клубов.