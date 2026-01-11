Размер шрифта
В Германии заявили о неспособности системы ПВО Arrow-3 сбить «Орешник»

Die Welt: система ПВО Германии Arrow-3 оказалась не готова к «Орешнику»
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Немецкая система противоракетной обороны Arrow 3, считавшаяся европейской надеждой в защите от баллистических ракет, не смогла перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Орешник». По информации Die Welt, недавний удар по западноукраинским объектам выявил неэффективность западной ПРО против новейшего российского вооружения.

Издание сообщает, что Arrow 3 в Германии находится на начальной стадии эксплуатации, и хотя ее комплекс в Саксонии-Анхальт, вероятно, отслеживал пуск, он был не способен воздействовать на ракету.

По словам журналистов, «Орешник» с дальностью до 5,5 тыс. км может достигнуть любой точки Европы, а имеющиеся у Германии системы не могут остановить эту угрозу.

«Система пока не полностью боеспособна. Теоретически для перехвата мог бы использоваться комплекс Patriot, но он не предназначен для борьбы с гиперзвуковыми ракетами», — подтвердили газете источники в НАТО.

Берлин обеспокоен тем, что «Орешник» показал возможности, которые делают текущую конфигурацию Arrow 3 бесполезной, несмотря на то, что она должна перехватывать цели в безвоздушном пространстве.

Ранее профессор рассказал, зачем Россия использовала «Орешник».

