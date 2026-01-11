Размер шрифта
«Ты должен был бороться!» В ЦСКА эмоционально отреагировали на уход Дивеева в «Зенит»

Игрок ЦСКА Круговой отреагировал на переход Дивеева в «Зенит»
Григорий Сысоев/РИА Новости

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой в своем Telegram-канале иронично отреагировал на уход из армейского клуба защитника Игоря Дивеева, перешедшего в петербургский «Зенит».

«Ты был избранным! Ты должен был бороться… А вообще удачи, Дивей! Увидимся на полях, легенда 78!» – написал Круговой.

Сам Круговой — воспитанник системы санкт-петербургского «Зенита». Он перешел в ЦСКА летом 2024 года на правах свободного агента.

Журналист Иван Карпов сообщил, что Дивеев подписал с петербургским клубом контракт до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон. Дивеев провел за ЦСКА в текущем чемпионате 16 матчей и забил два мяча.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее ЦСКА объявил о подписании нападающего в рамках сделки с «Зенитом».
 
