Швеция планирует использовать новые системы ПВО для защиты гражданских объектов

Премьер Кристерссон: в Швеции разработают новую концепцию ПВО
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в ходе пресс-конференции заявил, что вооруженным силам страны поручено разработать новую концепцию противовоздушной обороны для повышения уровня защиты гражданских объектов. Об этом сообщает ТАСС.

«Швеция находится в самой серьезной ситуации в области безопасности за всю современную историю <...> мы усиливаем защиту всего общества — от наших воинских частей до городов и критически важной инфраструктуры», — поделился Кристерссон.

По словам премьер-министра, речь идет о защите населенных пунктов, водоочистных сооружений, портов и АЭС. Объем инвестиций составит 15 млрд крон ($1,63 млрд).

11 января лидер оппозиционной Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ), экс-премьер Магдалена Андерссон и бывший министр обороны Петер Хультквист в статье для газеты Aftonbladet заявили, что Швеция может разместить на балтийском острове Готланд военные объекты многонациональных сил, тем самым усилив оборону острова.

Политики считают, что защиту острова можно улучшить за счет противовоздушной обороны, увеличения числа армейских подразделений, размещения противокорабельных ракетных батарей, формирования на острове десантного батальона.

Ранее в Швеции призвали западные страны перейти в «режим войны» ради мира.

